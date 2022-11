Orietta Berti al GF Vip nei panni di opinionista è stata un po’ come la presenza di Elenoire Ferruzzi come concorrente. Aspettative altissime e altrettanta delusione finale. Chi si aspettava, infatti, di poter contare sulla presenza della Berti per non rimpiangere l’assenza di Adriana Volpe si è dovuto ben presto ricredere ed anzi, entrambe le scelte di Signorini (Orietta ed Elenoire), alla fine si sono rivelati due grossi buchi nell’acqua.

Orietta Berti risponde alle critiche

Dopo oltre due mesi ormai siamo giunti ad una conclusione: sarebbe bastata la presenza della sola Sonia Bruganelli, affiancata eventualmente dalla bravissima Giulia Salemi per non rimpiangere affatto l’eventuale assenza di Orietta Berti che, ad oggi, non ha dato nulla in più al programma. La sua poca incisività, infatti, è ormai cosa nota ed anche sui social non mancano le lamentele.

Alle tante critiche ha replicato Orietta Berti, la quale è intervenuta tra le pagine del settimanale Mio ed ha spiegato cosa la caratterizza e quale sarebbe la sua vera cifra nel reality:

Io poco incisiva? Meglio così. Io devo rispettare la mia normalità. Il mio padre spirituale, don Guido Colombo che ha l’età di mio figlio, mi dice sempre che è felice della mia presenza nel cast del GF Vip perché in questo modo porto in tv la normalità.

La Berti ha anche smentito presunti attriti con la collega Sonia Bruganelli e, al di là delle apparenze, ha anche ammesso di divertirsi molto al GF Vip, che ha paragonato al cinema. Ed in effetti lei, più che opinionista sembra essere meno attiva di un semplice spettatore che esprime i propri pareri su Twitter (gratuitamente) di quanto non faccia lei in puntata (sotto lauto compenso).

Un vero e proprio peccato. Un’intuizione, quella di Signorini e della sua intera squadra, che alla fine questa volta non si è rivelata forse del tutto vincente. Ma il programma è ancora lungo e chissà se le critiche non possano servire ad Orietta Berti a farle conquistare una maggiore incisività nelle settimane a venire.