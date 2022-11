Antonella Fiordelisi, dopo aver visto una clip di Edoardo Donnamaria e MicolIncorvaia fumare insieme in giardino, si è arrabbiata moltissimo, ricevendo la giustificazione del suo fidanzato.

Edoardo invita Micol a fumare e poi nega tutto

“È stato un caso. Sono andato a fumare e c’era anche lei, abbiamo parlato 45 secondi, mi ha fatto una battuta e le ho risposto. Non sono andato a sfogarmi con Micol”, ha affermato Edoardo.

Donnamaria non sa che il “tribunale” di Twitter è durissimo e, proprio per questo motivo, ha subito sguinzagliato i video e la situazione che si presenta, effettivamente, è differente.

Ed infatti nella clip “incriminata” è proprio Edoardo che invita Micol a fumare con lui così come ha fatto notare pure Giulia Salemi leggendo un tweet in diretta al GF Vip.

“Non credo sia andata così, ma vabbè”, ha replicato Donnamaria confrontandosi con la regina dei social.

Eppure sono bastati pochi minuti per veder comparire il video in questione e, come volevasi dimostra, la nostra Giuly Power aveva ragione.

com’era? “l’ho trovata fuori a fumare?” 🤡 #gfvip pic.twitter.com/Ug0a0jJmVn — N O E M I 🤍 (@_imNoemiee) November 10, 2022