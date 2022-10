A 15 giorni dall’esordio del GF Vip 7, la rosa dei Vipponi non è ancora del tutto completa. Nei prossimi giorni infatti, non si esclude l’ingresso di nuovi concorrenti, soprattutto alla luce delle recenti eliminazioni in seguito alla triste pagina legata al caso Marco Bellavia. C’è però un volto noto, il cui ingresso è saltato proprio all’ultimo.

GF Vip, salta l’ingresso Franco Oppini: ecco perché

La nuova indiscrezione sui mancati concorrenti del GF Vip arriva da Giuseppe Candela, nell’ambito della sua rubrica “A lume di Candela” su Dagospia. In merito alle news sul Grande Fratello Vip ne ha spillata una relativa ad un mancato concorrente:

Nella casa più spiata d’Italia avrebbe dovuto fare il suo ingresso Franco Oppini. L’attore a pochi giorni dal via avrebbe però cambiato idea e rifilato il suo no ad Alfonso Signorini.

Il padre di Francesco Oppini, ex concorrente del GF Vip 5, ha quindi dovuto dire di no a Signorini per ragioni legati alla sua professione. Svela ancora Candela: