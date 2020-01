Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono pronti per convolare a nozze ed allevare poppanti? Pare di no. La questione è stata evidenziata dall’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex Madre Natura infatti, parlando con Carlotta Maggiorana, ha detto la sua in merito.

GF Vip, Paola Di Benedetto: matrimonio e figli con Fede? La sua risposta

Proprio la ex Miss Italia, ha svelato il suo desiderio di diventare madre dopo il matrimonio. Paola, a tal proposito, ha dichiarato di non sentirsi pronta al matrimonio e nemmeno all’arrivo di figli:

Mia madre mi dice sempre che vorrebbe diventare nonna io però non mi sento pronta, anche il matrimonio mi spaventa. Purtroppo ho sentito di tanta gente che dopo poco tempo si è lasciata, ancora sento il bisogno di avere i miei spazi, forse un domani quando sarò pronta magari ci penserò.

Federico Rossi: arriva la dedica

In queste ore, proprio Federico Rossi ha “rotto il silenzio”, dedicando un dolce pensiero a Paola Di Benedetto, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, lontana da lui. In queste ore, la modella ha anche pianto, affermando di sentire la mancanza della sua dolce metà.

“Mi manchi anche tu piccolo baco da seta… Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate!”, ha esordito Federico. “Non pensare mai – ha aggiunto – per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te”.