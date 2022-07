GF Vip 7, le news: tre ex concorrenti tornano nella Casa? Ecco di chi si tratta (e non sarete tutti d’accordo)

Per la serie: a volte ritornano, nella Casa del Grande Fratello Vip 7 potrebbero entrare tre volti che hanno ringalluzzito le dinamiche della precedente edizione condotta da Alfonso Signorini su Canale 5.

Secondo Amedeo Venza, nella Casa del GF Vip 7 potrebbero entrare per qualche giorno: Alex Belli, Francesca Cipriani e Giucas Casella.

A parte la mancanza di idee, e per questo motivo spero si possa trattare di una fake news, qualcuno vuole spiegarmi cosa ha fatto di interessante la ex Pupa durante la passata edizione (a parte la bambola assassina e “picchiare” Giucas) tanto da volerla a bordo anche questa volta?

E per quanto riguarda gli ex volti che potrebbero ritornare, secondo Dagospia pure Patrizia De Blanck potrebbe riaprire la mitica porta rossa ma non da sola:

Che la vulcanica e ironica contessa faccia impennare gli ascolti non è un segreto per Alfonso Signorini e per gli autori del GF Vip. Si dice che la Patrizia de Blanck potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram, rubrichista fisso su Rai Isoradio nel programma “L’autostoppista” di Igor Righetti. Fu proprio Signorini, durante un’ospitata della de Blanck nel dicembre scorso al GfVip6, a chiederle in diretta di tornare nella casa come concorrente. Con una novità del genere lo spettacolo pirotecnico sarebbe assicurato.

