GF Vip 7: torna ex Vippona? “Come unico concorrente in coppia con un amico”, ecco di chi si tratta

Tra autocandidature, indiscrezioni, indizi social, si è perso ormai il conto dei concorrenti veri o presunti del GF Vip 7, in partenza dal prossimo settembre. Chi farà davvero parte del cast? Alfonso Signorini e la sua squadra di autori sarebbero attualmente al lavoro per creare la squadra perfetta che varcherà la Porta Rossa. Ed a quanto pare non si esclude la presenza di qualche ex Vippone.

GF Vip 7: torna ex Vippona? Le ultime indiscrezioni sul cast

A fornire in queste ore alcune indiscrezioni croccantissime in merito ai concorrenti del GF Vip 7 è stato Ivan Rota per la rubrica di gossip tenuta su Dagospia. A quanto pare, ci potrebbe essere una coppia di sportivi tra i concorrenti della prossima edizione. Ecco cosa si legge in merito:

Ci sarà la coppia formata dai nuotatori Leonardo Tumiotto, che partecipò alla sesta edizione dell’Isola dei Famosi e fece un calendario hot di culto, e il collega nuotatore Alessio Boggiato , campione del mondo nel 2001?

Più certa sembra essere invece la presenza di un’ex Vippona. Lei è stata una protagonista indiscussa del GF Vip 5 vinto da Tommaso Zorzi: Patrizia De Blanck. La contessa del piccolo schermo potrebbe tornare nuovamente nella spiatissima Casa? Non sarebbe del tutto escluso ma a quanto pare potrebbe non tornare da sola:

Che la vulcanica e ironica contessa faccia impennare gli ascolti non è un segreto per Alfonso Signorini e per gli autori del GF Vip. Si dice che la Patrizia de Blanck potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram, rubrichista fisso su Rai Isoradio nel programma “L’autostoppista” di Igor Righetti. Fu proprio Signorini, durante un’ospitata della de Blanck nel dicembre scorso al GfVip6, a chiederle in diretta di tornare nella casa come concorrente. Con una novità del genere lo spettacolo pirotecnico sarebbe assicurato.

C’è poi Nathaly Caldonazzo che si è già candidata nel ruolo di… opinionista dell’edizione del GF Vip 8 e chi invece tornerebbe subito nuovamente come concorrente anche del GF Vip 7.