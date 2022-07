George Ciupilan al GF Vip 7, la sua drammatica storia da raccontare in TV: “Anni orrendi, non vedo mio padre da tempo”

George Ciupilan è un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7. Ieri pomeriggio lo ha svelato Alfonso Signorini diramando il suo terzo indizio in merito ai nuovi protagonisti che faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

George Ciupilan al Grande Fratello Vip 7: la sua storia prima di arrivare in Italia

L’ex volto de Il Collegio e La Caserma, proprio questa settimana è stato preventivamente intervistato tra le pagine di Chi Magazine dove ha raccontato il suo difficile passato in Romania, sua città di origine:

Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo. Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza… Era sbucata all’improvviso. Io sapevo che lei era in Italia, che aveva un nuovo compagno e che faceva la badante ad Arenzano. Non avevo altre notizie. Quella sera è riapparsa, come dicevo, e mi ha portato fuori. Mentre passeggiavamo mi ha chiesto una foto ricordo. In realtà le serviva la mia foto per il passaporto. Finito il giro siamo saliti su un van e ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia. Alla dogana ci hanno fermato perché mancava la firma di mio padre per il mio espatrio. Davanti alle preghiere di mia madre, però, ci hanno fatti passare.

George Ciupilan per non essere trovato da suo padre si è dovuto nascondere:

Prima a Venezia, poi a Genova, da amiche di mia madre. Passato un po’ di tempo, mi sono stabilizzato in provincia di Savona con mamma e il suo nuovo uomo. Mio padre sono anni ormai che non lo sento. I ricordi mi fanno troppo male. Rivederlo potrebbe farmi crollare il mondo addosso, anche incontrarlo per caso. Una dottoressa mi ha spiegato che i traumi si riaccendono quando noi li visualizziamo. E io non voglio più “vedere”.

Per il prossimo concorrente del Grande Fratello Vip la rivincita è arrivata con Il Collegio e La Caserma:

Una sera ho guardato Il Collegio e ho detto a mia madre: “Faccio il casting“. Lei, che in quel momento faceva piccoli lavoretti, mi ha risposto: “Vai, sono con te“. Mi hanno preso e finalmente sono riuscito a essere me stesso, a venir fuori, a parlare, e sono stato trattato da persona e non come “il rumeno”. Mi sono sentito accettato. E ringrazio chi mi ha dato questa opportunità. Inoltre ho guadagnato anche dei soldini che ho portato a casa. Nel mentre, ho iniziato a postare i video che facevo da solo per cercare sicurezza, ed è stato un boom incredibile.