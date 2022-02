Federica Calemme, ospite di Casa Chi, oltre a sbugiardare Alex Belli, ha svelato chi vorrebbe vincesse il Grande Fratello Vip ed ha raccontato se lei e Gianmaria Antinolfi hanno parlato di Soleil Sorge una volta fuori.

Il mio vincitore? Jessica! Non sono d’accordo con Delia in finale perché è arrivata all’ultimo avrei preferito Davide. Spero vinca Jessica perché è troppo carina.

E per quanto riguarda la prima notte di passione con il fidanzato fuori dal GF Vip, Federica ha affermato:

La Calemme ha svelato di non essere gelosa di Soleil ed anzi, a tal proposito ha chiosato:

Se sono gelosa di Soleil? No, per niente. E’ cancellata… non esiste neanche più. Soleil chi? Non ne parliamo nemmeno più.