Nonostante l’infortunio subito nel corso delle prove a Ballando con le Stelle, Gabriel Garko ha ballato egregiamente anche nel corso della quarta puntata dello show di Milly Carlucci. L’attenzione però si è focalizzata su un altro aspetto: l’attore ha raccontato davvero una bugia nel precedente appuntamento?

Gabriel Garko ha mentito a Ballando con le Stelle? La verità

Negli ultimi giorni è nato un piccolo “caso” legato a Gabriel Garko il quale, incalzato da Ivan Zazzaroni, aveva raccontato di non aver mai ballato prima di Ballando con le Stelle. Piccola ed innocente bugia, in quanto in una intervista di qualche anno fa proprio Garko, protagonista della fiction su Rodolfo Valentino, aveva detto a Tv, Sorrisi e Canzoni:

Ballare il tango, ma anche il foxtrot, il charleston e il valzer è stata una sfida. Ce l’ho messa tutta e alla fine credo di averla vinta. Ho ballato per nove ore al giorno, ho perso tanti chili, mi sono massacrato il fisico. Tendinite, crampi, dolori muscolari di ogni genere e tipo.

Alla luce delle sue stesse parole, Gabriel Garko è intervenuto facendo chiarezza:

Imparare delle coreografie è diverso dal saper ballare. Non è che diventi un ballerino perché fai un film dove balli. Anche perché in un film si riprendono solo alcuni pezzi di un ballo, delle piccole inquadrature.

Tutto giusto, ma è pur vero di aver preso parte in passato a delle lezioni di danza a puro scopo lavorativo, a differenza di molti altri concorrenti del tutto a secco. Nulla di male, per carità.