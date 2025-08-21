Francesca Sorrentino urla contro Manuel dopo che lui bacia una ragazza, lei rompe il silenzio

Francesca Sorrentino urla al telefono con Manuel Maura? Spunta una segnalazione, lei rompe il silenzio

Una nuova indiscrezione scuote il mondo del gossip legato a Temptation Island. Al centro dell’attenzione ci sono ancora una volta Francesca Sorrentino e il suo ex fidanzato Manuel Maura. Secondo una segnalazione riportata online, la Sorrentino avrebbe avuto una discussione piuttosto accesa al telefono con Manuel.

Manuel Maura bacia una ragazza, Francesco lo chiama e gli urla contro, la segnalazione

La presunta lite sarebbe avvenuta durante una giornata al mare. E sarebbe nata perchè Manuel avrebbe baciato un’altra ragazza. Stando a quanto raccontato da alcune persone presenti sul posto, Francesca sarebbe stata vista mentre parlava al telefono in modo agitato, con toni piuttosto accesi, e la frase “sei senza pudore” avrebbe lasciato intendere che dall’altra parte della cornetta ci fosse proprio Manuel.

Alcune testimoni avrebbero raccontato a Deianira Marzano: “Francesca Sorrentino appena sentita litigare al telefono dicendo ‘sei senza pudore’. Siamo nello stesso stabilimento, continua a litigare”.

e ancora: “È vero, eravamo anche io con le mie amiche e questa stessa frase l’ha detta mentre passeggiava e sbraitava sulla passerella nel bel mezzo dello stabilimento.”

Le indiscrezioni fanno riferimento a una presunta reazione di Francesca dopo che Manuel sarebbe stato visto baciare un’altra ragazza in una serata a Porto Rotondo. Tuttavia, la Sorrentino ha deciso di non restare in silenzio e ha risposto a tono.

Francesca rompe il silenzio: “Non ho litigato con nessuno”

Francesca ha voluto chiarire tutto pubblicamente attraverso alcune Instagram Stories, negando categoricamente di aver avuto una discussione telefonica, tanto meno con Manuel. Visibilmente infastidita, ha spiegato che nessuna delle segnalazioni corrisponde alla verità.

“Non so chi mi sta sentendo litigare, un giorno che non litigo con nessuno! Ma poi per quale motivo dovrei litigare? Se c’è qualcuno in questo stabilimento può venire gentilmente a dirmelo oltre che segnalarmi.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca (@_francescasorrentino)

La Sorrentino ha quindi smentito totalmente la versione circolata nelle ultime ore, sottolineando come le segnalazioni non sempre siano attendibili.