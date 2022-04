Focolaio Covid a La Pupa e il Secchione Show: 4 concorrenti positivi

Guai in vista per La Pupa e il Secchione Show. Secondo alcune indiscrezioni giunte da fonti vicine al programma di Italia 1 condotto da Barbara d’Urso, pare che nei giorni scorsi sarebbe scoppiato un focolaio Covid nella villa che ospita il cast della nuova edizione. A darne notizia è stato il portale TvBlog.it.

Focolaio Covid a La Pupa e il Secchione Show: cosa succede ora?

Il Covid non è ancora finito, come dimostrano i numeri quotidiani ed i vari intoppi che non di rado si registrano nelle diverse trasmissioni tv. A farne le spese questa volta sarebbe La Pupa e il Secchione Show, il programma in onda sulla rete giovane di casa Mediaset. Ecco cosa scrive in merito TvBlog:

Pare, sempre secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di captare, che ci siano quattro ragazzi positivi fra il gruppo di componenti del cast della Pupa e il secchione show 2022.

La puntata di oggi, la numero quattro, andrà in onda regolarmente dal momento che sarebbe stata registrata circa due settimane fa, mentre la registrazione della quinta puntata prevista per il prossimo sabato, sarebbe stata annullata a causa del focolaio Covid scoppiato nella villa che ospita pupe e secchioni (e viceversa).

Per il momento si apprende che la registrazione sarebbe slittata a domenica 10 aprile per poi andare in onda martedì 12 aprile come sempre su Italia 1 ma, come spiega ancora il portale televisivo, “se per domenica ci dovessero essere ancora casi di positività a catena all’interno della villa che ospita i componenti del cast, potrebbe anche accadere che il programma non vada in onda martedì prossimo”.