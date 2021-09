Soleil Sorge e Francesca Cipriani avrebbero qualcosa in comune, oltre ad essere inquiline nella affollata Casa del GF Vip. A due settimane dall’inizio del reality ecco che arriva una bomba destinata a mettere a repentaglio gli attuali equilibri.

Secondo l’indiscrezione di Alberto Dandolo su Dagospia, Soleil Sorge avrebbe avuto un flirt con Alessandro Rossi, imprenditore di Cesenatico ed attuale fidanzato di Francesca Cipriani. Come reagirebbe se venisse a sapere del gossip? Dagospia in merito scrive:

La Cipriani aveva raccontato la nascita del loro amore in una intervista a Chi, spiegando:

Della bomba trapelata in queste ore, però, Francesca sarebbe del tutto all’oscuro. Ma cosa aveva detto Alessandro quante tempo fa rispetto alla sua conoscenza con Soleil? A Libero l’imprenditore trentenne ha raccontato di non aver mai visto la Sorge:

L’ho sentita solo una volta per lavoro, mi ha contattato con una mail aziendale. Voleva uno scambio merci: mi ha proposto di creare arredamenti per la sua nuova casa in cambio di pubblicità Instagram con le Stories. Poi mi ha chiesto di andare da lei per questi lavori di arredamento. E dissi di no, facevo fatica a spostare una squadra della mia azienda da Cesenatico a Milano in poco tempo. Poi non era assolutamente vantaggioso per me. Voleva realizzare 6 Ig Stories e io avrei dovuto creare l’arredamento. Mai vista Soleil in vita mia.