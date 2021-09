Colpo di scena al Grande Fratello Vip nella quinta puntata andata in onda ieri sera, in diretta su Canale 5. Nell’appuntamento ‘entra’ anche Tina Cipollari contro Francesca Cipriani. Ma per quest’ultima non si tratta realmente dell’opinionista di Uomini e Donne. Ma cosa è successo davvero?

Tina Cipollari contro Francesca Cipriani

Alfonso Signorini ha fatto vedere a Francesca Cipriani un commento su Instagram lasciato dal profilo di Tina Cipollari che commentava l’atteggiamento della Vippona e la sua reazione dopo aver sentito il fidanzato, sentenziando: “Che ridicola”.

Ma per la Cipriani a scrivere quella cattiveria non sarebbe stata realmente la Cipollari, tanto da commentare, serenamente:

Non è Tina perché io la conosco ed è una persona che mi ha fatto tanti complimenti. So che ci sono delle persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male. E quindi sicuramente le hanno detto di fare questo. Io Alfonso sono una persona sincera, che non ha peli sulla lingua, sono la verità e la sincerità in persona. Io l’ho conosciuta, mi ha riempita di complimenti, abbiamo fatto un evento insieme. Mi ha detto delle cose bellissime e anche io penso le stesse cose di lei. Non me la prendo assolutamente per questo, perché sono già andata avanti con il pensiero ed ho capito da dove proviene la fonte. E’ lei che è stata consigliata di fare questo.

Francesca ha le idee chiare: quel commento non è stato scritto davvero da Tina… #GFVIP pic.twitter.com/JbHi1mGXvt — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 27, 2021

Nel corso della notte però, Francesca ha avuto modo di rifletterci meglio ed è tornata proprio sul commento al veleno di Tina Cipollari e incalzata da Soleil se ne è lamentata:

Anche lei però che dà adito a questa gente, dai.. Tina è una donna fantastica e stupenda, però non me l’aspettavo. L’ho conosciuta e mi ha fatto dei complimenti. Quello che fa in tv è un ruolo.

Il retroscena di Katia Ricciarelli

Ad intervenire è stata però Katia Ricciarelli che ha rivelato un retroscena proprio sull’opinionista di Uomini e Donne: