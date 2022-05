Finale di Amici 21, ecco quando andrà in onda e chi sono gli allievi finalisti

La finale di Amici 21 non andrà in onda di sabato. Domani sera, a partire dalle 21.20 circa, Maria De Filippi condurrà la semifinale in onda su Canale 5 e decreterà i finalisti di questa edizione.

Finale di Amici 21, ecco quando andrà in onda

Secondo le anticipazioni della rete, i cinque finalisti di Amici 21 sono: Alex, Luigi, Michele, Serena e Sissi. Per evitare di scontrarsi con la finale dell’Eurovision Song Contest, la finale del talent show slitterà di un giorno.

Secondo FanPage, infatti, l’ultima puntata della 21esima edizione verrà trasmessa domenica 15 maggio, come sempre in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Dario e Albe, secondo gli spoiler, sarebbero gli allievi che hanno dovuto rinunciare alla finale ad un passo dalla meta.

Dario piange e sta male durante la semifinale: ecco perché

Dario Schirone, secondo gli amici di QuelloCheTuttoVoglionoSapere, sarebbe stato insultato da Alessandra Celentano e avrebbe avuto un crollo fisico ed emotivo:

Alessandra Celentano ha umiliato Dario Schirone per l’ennesima volta. L’allievo è stato al centro di un nuovo scontro Celentano-Peparini. Quest’ultima scesa in campo per difenderlo a spada tratta. Il confronto tra le due insegnanti è degenerato tanto che il ballerino è scoppiato a piangere e si è sentito male. Siamo in grado di svelarvi che il ballerino si è rivolto alla sua insegnante Veronica Peparini sostenendo di non riuscire nemmeno a respirare. Durante la pausa Sissi è corsa da Dario Schirone per consolarlo e tranquillizzarlo. La maestra di danza classica ne ha dette di tutti i colori a Dario fino a farlo piangere.

Per quale motivo Dario avrebbe reagito in questo modo durante la semifinale di Amici 21? Proprio il ballerino ha fatto discutere per il guanto di sfida che ha dovuto sostenere insieme a Michele Esposito: