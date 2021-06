In circa 800 si sono recati allo stadio comunale “Toni Zen” di Rosà, in occasione di funerali di Michele Merlo, giovane cantante 28enne ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi, stroncato nei giorni scorsi da una leucemia fulminante.

L’addio della fidanzata di Michele Merlo

Tanti amici, familiari, fan e personalità del mondo della politica hanno preso parte ai funerali di Michele Merlo che si sono tenuti nel pomeriggio di oggi.

In tanti, come scrive Fanpage.it, si aspettavano la presenza di Maria De Filippi che però non è stata avvistata tra i presenti alle esequie anche se secondo le indiscrezioni che circolavano sul posto, scrive il portale, “si presume che De Filippi potrebbe fare visita alla famiglia di Merlo in privato, senza prendere parte ai funerali pubblici”.

Tra i presenti anche la fidanzata Luna, straziata dal dolore e sorretta dagli amici. Nonostante questo la giovane ha deciso di parlare dal palco per un suo ultimo ricordo del giovane compagno:

Il destino probabilmente ci ha scelti e ci ha dato un qualcosa di speciale, un amore puro, semplice e prezioso. Fatico a spiegare tutto questo a parole, l’unica cosa chiara che ho è che mi hai salvata Micky e te ne sarò sempre grata. Grazie a te so cosa merito, cosa voglio e so chi sono. Come mi dicevi tu sono una romantica ribelle e proverò ad esserlo per tutta la vita. Fa male ora dirti che devo lasciarti andare ma ho imparato anche questo da te, a lottare, a non mollare mai e a vivere ogni istante come fosse l’ultimo. Grazie infinitamente mio romantico ribelle.