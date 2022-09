La fidanzata di Luca Salatino contro una concorrente del GF Vip 7

Soraia Ceruti, dopo la discussione di stanotte tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi nella Casa del Grande Fratello Vip 7, è intervenuta contro Sara Manfuso, rea di avere alimentato l’interesse dell’icona gay nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Inizialmente la ragazza ha postato un breve video di Luca che si è sfogato con i vipponi, compresa Sara, aggiungendo: “La grande amica di Elenoire: Sara. Colei che è stata la prima a incoraggiarla in questa cosa e ora dice che scherzava?”.

Poi la fidanzata di Luca Salatino è intervenuta con un video che trovate anche in apertura del nostro articolo:

Buongiorno a tutti, scusate ma non ho resistito a pubblicare quello che è successo questa notte perché la falsità di alcune persone veramente non ha limiti. Appunto sto parlando di Sara Manfuso. Scusate ma questo commento dovevo proprio farlo. Non ce l’ho con il mio grande amore Luca, lui non ha sbagliato niente ed era palesemente evidente che giocava e scherzava con Elenoire Ferruzzi.

Ma la falsità di Sara che dice a Luca che scherzava, quando in realtà è stata la prima ad incoraggiare, quindi giudico un po’ il fatto di non essere stata un’amica sincera nei confronti di Elenoire. Poteva risparmiarsi certi discorsi che andavano ad illudere la Ferruzzi. Tutto qui ragazzi… un bacino e buona giornata!