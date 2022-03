I Ferragnez a C’è posta per te (ma non è come sembra): Rosalba e Sebastiano chiudono la busta e Twitter “esplode”

Rosalba e Sebastiano hanno chiuso i rapporti con i genitori di lei. Per questo motivo mamma Valeria e papà Angelo hanno scritto a C’è posta per te. Tra accuse e soldi che non sono tornati indietro, spunta pure fuori che la coppia voleva un matrimonio da favola in stile Fedez e Chiara Ferragni (anche nella stessa location dei Ferragnez).

Rosalba e Sebastiano come i Ferragnez a C’è posta per te: ecco per quale motivo

Valeria, mamma di Rosalba, apre le danze e svela alla figlia di sentire terribilmente la sua mancanza: “Voglio rimediare allo sbaglio che ho fatto. Di te mi manca tutto, mi manca la tua presenza. Sai che ho fatto degli interventi e per uno ho rischiato anche la vita. Speravo di vederti accanto a me al risveglio, ma purtroppo così non è stato. Sebastiano ti chiedo scusa se ho detto cose brutte nei tuoi confronti, ma sono state parole dette d’istinto per rabbia, perché vedevo mia figlia soffrire”.

Pure Angelo chiede alla coppia di lasciarsi alle spalle gli antichi dissapori:

Sistemiamo la nostra famiglia come era prima, eravamo tanto felici.

Il genero accusa i suoceri di non avergli restituito dei soldi:

Loro mi hanno insultato e hanno riempito di insulti anche la mia famiglia. Valeria diceva che io sono un maiale, perché non li chiamo mamma e papà, ma signor Angelo e signora Valeria per rispetto. Valeria ha chiamato il porco perché non li chiamavo mamma e papà e ha detto che i miei genitori sono senza sangue. Con i soldi che mi doveva restituire, il figlio Giorgio si è comprato la Mercedes. Ha detto anche che se non mi fossi comportato male, i soldi me li avrebbero ridati. Quindi non è vero che non li hanno, ma non me li danno perché non mi comporto da figlio.

Anche Rosalba si scaglia contro i genitori:

Se mi interessa di loro? No, perché a loro non interessa di me. Se non sono venuti a cercarmi in questi due anni è solo per non restituirmi i soldi. Non hanno contatti con una figlia per questioni di soldi. Loro non volevano che io tornassi con Sebastiano, solo perché non volevano dargli i soldi.

Tra l’imbarazzo generale, la stessa Maria De Filippi li ha invitati a chiudere la busta.

Agli amici di Twitter però, un particolare non è passato inosservato:

Giustamente Rosalba spende l’impossibile per farsi viaggi e viaggetti e poi quando si deve sposare pretende che siano i genitori a pagarle il matrimonio a 5 stelle in stile Ferragnez #cepostaperte pic.twitter.com/nTmiCAnzJI — Ely Moretouch (@kellyvello) March 5, 2022

C’è chi ha il coraggio di chiedere ai genitori la sala dei Ferragnez

e c’è chi corre a spegnere le luci per non sentirsi urlare:

“E chi sei? La figlia dell’Enel?”#cepostaperte pic.twitter.com/gFTXdbk8Iq — mary (@nomituttipresi) March 5, 2022

Pensa dire di volerti sposare dove si sono sposati i ferragnez e poi scopri di non avere i soldi che hanno loro#cepostaperte pic.twitter.com/Ai9LrlfRMt — Sasi🪁 (@p0liedrico) March 5, 2022

Scusate ma io tra porci, mercedes, 500, Ferragnez, soldi e bonifici, carte libri auto fogli di giornale non ci sto capendo nulla e secondo me nemmeno Maria sta capendo qualcosa #cepostaperte pic.twitter.com/07uFMl2f0s — It’sFede⚡ (@ohsnapitsfede) March 5, 2022