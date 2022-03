Tutti pazzi per Christian. Il 19enne ha fatto il suo esordio a C’è posta per te, chiamato da suo padre Giovanni che, ammettendo le sue colpe, ha potuto riabbracciare suo figlio.

Tutti pazzi per Christian, C’è posta per te: ecco il suo profilo Instagram

Christian ha letteralmente fatto impazzire il popolo di Twitter per via del suo aspetto fisico molto gradevole. Per questo motivo, nel momento in cui vi scriviamo, il suo account di Instagram ha quasi raggiunto i 10mila follower.

Papà Giovanni, nel frattempo, durante il suo confronto nella prima serata di Canale 5, si è assunto tutte le responsabilità:

Non dico che possiamo recuperare il passato, perché i dolori che hai vissuto li tieni dentro di te. Ma hai 19 anni, io voglio fare il papà come lo faccio con mio figlio Giuseppe, alla stessa maniera. So che è difficile per te credermi, ma è così. So di avere davanti a me mio figlio, sei un bellissimo ragazzo, sei cresciuto benissimo.

Faccio i complimenti ai tuoi nonni per come ti hanno cresciuto. Io non ho fatto nulla, se non averti dato quel mantenimento. Ma sappiamo che i soldi non fanno la differenza, tu avresti avuto bisogno di un abbraccio, di una carezza. Hai ragione, ma io sono pronto a ricominciare. Dipende tutto da te, io sono qui.