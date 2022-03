Fedez contro il montaggio di LOL 2? A quanto pare sì. Il conduttore della seconda stagione dello show di Amazon Prime Video, dopo la messa in onda dei primi episodi ha voluto fare delle precisazioni su un aspetto legato al montaggio che proprio non gli sarebbe andato giù.

Attraverso le sue Instagram Stories, Fedez ha fatto il punto di LOL 2, commentando la sua presenza al fianco di Frank Matano:

Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank. Secondo me, hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa: uno muove un braccio e noi ahahahah. No, non è andata così. Magari sì, però io non mi ricordo.