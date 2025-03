Fedez beccato insieme a Taylor Mega in discoteca, i video

Taylor Mega e Fedez di nuovo “insieme”: la paparazzata in discoteca

Dopo la recente foto con Clara durante l’evento Versace alla Milano Fashion Week, Fedez torna al centro del gossip. Il rapper milanese è stato paparazzato in una nota discoteca in compagnia di Taylor Mega, alimentando nuove indiscrezioni sulla sua vita privata.

Fedez paparazzato con Taylor Mega: il video che infiamma il web

Reduce dal successo al Festival di Sanremo 2025 con un quarto posto, Fedez è tornato ai suoi impegni professionali e sociali. Durante la Milano Fashion Week, il cantante ha attirato l’attenzione dei media, non solo per le sue apparizioni ufficiali, ma soprattutto per un nuovo presunto flirt.

A lanciare lo scoop è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che sui suoi canali social ha condiviso alcune foto e video che ritraggono Fedez e Taylor Mega nella stessa discoteca. Il commento del giornalista ha acceso la curiosità:

Due amici che in passato hanno avuto un flirt.

Le immagini mostrano Fedez e Taylor Mega intenti a divertirsi, senza particolari atteggiamenti compromettenti. Tuttavia, il fatto che i due abbiano condiviso la stessa serata ha riacceso il gossip, complice anche il passato che li lega.

QUI I VIDEO

Il passato tra Taylor Mega e Fedez

Le voci su un flirt tra Taylor Mega e Fedez non sono nuove. Già in passato, l’influencer friulana era stata coinvolta nel dissing tra il rapper e Tony Effe, ex fidanzato della Mega.

Taylor, inoltre, aveva confermato di aver avuto un rapporto con Fedez, definendolo “passionale e fisico”.

“Tra noi c’è stato qualcosa di puramente fisico e passionale”, aveva dichiarato l’influencer.

A far discutere ancora di più era stata una sua rivelazione riguardo alla presunta natura della relazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Taylor aveva accennato alla possibilità di una “coppia aperta”, una teoria smentita dalla stessa Ferragni, ma che ha continuato a far parlare gli appassionati di gossip.

La vita sentimentale di Fedez sempre sotto i riflettori

Da quando è scoppiata la crisi tra lui e Chiara Ferragni, ogni movimento di Fedez viene analizzato nei minimi dettagli. Prima le indiscrezioni su una presunta relazione con Angela Montini, poi la complicità con Clara, ora l’incontro con Taylor Mega: il rapper sembra non avere tregua dal gossip.