Scontro Fedez-Corona: lo staff del rapper smentisce tutto, l’insulto non era per Chiara Ferragni

Si infiamma la polemica tra Fedez e Fabrizio Corona. Dopo la pubblicazione di alcuni audio da parte dell’ex re dei paparazzi, in cui il rapper sembrava commentare la diffida ricevuta da Chiara Ferragni, arriva la smentita ufficiale. A Fanpage.it, l’entourage di Fedez ha dichiarato: “La notizia è falsa, non commentava Chiara Ferragni”.

Fabrizio Corona e gli audio su Fedez: il contenuto contestato

Nella serata del 25 febbraio, Fabrizio Corona ha pubblicato sulle sue storie Instagram un video in stile Falsissimo, in cui appariva l’audio di Fedez mentre reagiva alla diffida. Le frasi incriminate lasciavano intendere un riferimento diretto all’imprenditrice digitale: “La putt** lì per la puntata di ieri ti ha querelato?” e “Ma come è possibile che se faccio io una querela ci mettono otto mesi a notificare?”. Il montaggio ha scatenato il caos, portando alla dura presa di posizione dello staff del rapper.

La reazione dello staff di Fedez: “Chiediamo la rimozione dell’articolo”

L’ufficio stampa di Fedez ha prontamente reagito alla diffusione della notizia con una richiesta ufficiale di rettifica e rimozione. “In merito all’articolo pubblicato in data odierna relativo alla notizia diffusa dal sig. Fabrizio Corona e ripresa da diversi social media, si rappresenta che la stessa è falsa e in quanto tale vi chiediamo la rimozione dell’articolo”, si legge nella dichiarazione rilasciata a Fanpage.it.

Il caso Fedez-Corona: nuovi sviluppi in arrivo?

La tensione tra Fedez e Fabrizio Corona non accenna a diminuire. Dopo le recenti controversie, è probabile che emergano nuovi dettagli sulla vicenda. Resta da vedere se Fedez deciderà di intervenire pubblicamente o se la questione si chiuderà con questa smentita ufficiale.