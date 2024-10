Taylor Mega “conferma” la coppia aperta Fedez-Ferragni e svela un retroscena della d’Urso

Taylor Mega, ospite di Gurulandia, ha parlato nuovamente di Fedez e Chiara Ferragni ed ha raccontato – in dettaglio – cosa è successo da Barbara d’Urso quando si è presentata ubriaca in diretta TV.

Se Fedez e Chiara Ferragni erano o no una coppia aperta? Intanto ognuno dice quello che vuole dire e ognuno capisce ciò che vuole capire. Se parlo lo faccio perché so delle cose. Se Chiara è stata con altri uomini mentre stava con Federico? Io sapevo che erano una coppia aperta. Io continuo a confermare. A Striscia ha negato? Cosa poteva dire? Secondo te poteva dire qualcos’altro?

Quando è andata ubriaca in TV: il retroscena

Taylor ha parlato del famoso collegamento con Live Non è la d’Urso:

Una cosa veramente imbarazzante è stata quando sono andata in diretta ubriaca. Guarda, il giorno dopo non mi ricordavo niente. E’ dovuto arrivare un dottore a farmi una flebo di vitamine. In Egitto hanno dell’alcol di sottomarca e se ti sbronzi in questo modo stai malissimo, non capisci niente. Il giorno dopo stavo talmente tanto male che avevo la pancia infossata. Per fortuna che è arrivato il dottore. Ero molto imbarazzata, ma il pubblico l’ha presa benissimo.

Chi è Taylor Mega

Taylor Mega è una modella, influencer e personaggio televisivo italiana, nata a Carlino, in provincia di Udine, il 31 ottobre 1993. All’anagrafe Elisia Todesco, si è fatta notare per la sua presenza sui social e le sue apparizioni in diversi programmi televisivi, come L’Isola dei Famosi e Grande Fratello VIP.

Taylor ha iniziato la sua carriera come influencer, condividendo sui social media foto e contenuti incentrati su fitness, lifestyle e moda, attirando così un vasto seguito. Molto apprezzata per il suo stile di vita lussuoso e i contenuti glamour, è anche nota per alcune relazioni sentimentali di rilievo con personaggi noti, come Flavio Briatore e il trapper Tony Effe.

Negli anni, Taylor è diventata una figura di spicco del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento in Italia, sfruttando la sua notorietà per costruire un brand personale basato su fitness e bellezza.