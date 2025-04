Melaverde, puntata del 6 aprile 2025: a Vigolo e nel parco dei Nebrodi, info streaming

Nella nuova puntata di Melaverde di oggi 6 aprile 2025, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto tornano a raccontare il legame profondo tra territorio, tradizione e passione per la natura. Un doppio viaggio che si snoda tra le alture della Lombardia e i paesaggi straordinari della Sicilia, alla scoperta di borghi autentici, antichi mestieri e biodiversità da proteggere. Ecco le anticipazioni.

Melaverde, la puntata del 6 aprile 2025

A 1300 metri d’altitudine la montagna inizia a raccontare le sue storie. Ellen ci conduce tra i sentieri e gli alpeggi ai piedi del monte Bronzone, dove sorge Vigolo, un minuscolo borgo di poco più di 500 abitanti incastonato tra il lago di Endine e il lago d’Iseo.

In un’Italia che ha visto tanti piccoli paesi svuotarsi, Vigolo è un’eccezione: non ha mai smesso di vivere. Qui il tempo sembra essersi fermato, ma la passione dei suoi abitanti ha dato nuova linfa a un’economia di montagna che resiste. Protagonista è una piccola latteria cooperativa, fondata da dieci giovani soci, tutti agricoltori locali. Il fiore all’occhiello è lo stracchino lombardo tradizionale, un prodotto d’eccellenza più volte premiato come “miglior stracchino d’Italia”.

I servizi di oggi

Il racconto di Vincenzo ci porta invece al Sud, tra la provincia di Catania e quella di Messina, alla scoperta di due aree naturali uniche: il Parco dell’Etna e il Parco dei Nebrodi.

Alle pendici del vulcano attivo più alto d’Europa si coltivano antiche varietà di frutta e ortaggi, come il cavolfiore violetto e il raro cavolo nero, che in questi terreni vulcanici assumono colori e sapori inconfondibili. Una manciata di chilometri più a nord, nel fitto del Parco dei Nebrodi, cambia completamente il paesaggio: un polmone verde ricco di biodiversità, dove si alternano noccioleti, castagneti e boschi secolari.

Ed è proprio qui che resiste una delle razze suine autoctone più pregiate d’Italia: il Maiale Nero dei Nebrodi. A differenza di altri esempi di recupero, questo animale non è mai realmente scomparso: è stato il territorio stesso a proteggerlo, custodendolo tra alture e foreste. Solo poche famiglie hanno continuato ad allevarlo, mantenendo viva una tradizione secolare che oggi si è trasformata in un’eccellenza della gastronomia siciliana.

La puntata di Melaverde potrà essere seguita su Canale 5, poco prima di mezzogiorno, o in streaming (e on demand) su Mediaset Infinity.