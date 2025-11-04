Federico Style, foto prima e dopo l’operazione che l’ha stravolto

Federico Fashion Style, prima e dopo l’operazione che gli ha cambiato la vita: le foto

Federico Lauri, conosciuto dal grande pubblico come Federico Fashion Style, ha deciso di raccontarsi senza filtri. Il celebre parrucchiere dei vip è stato tra i protagonisti della puntata de “Le Iene presentano: Inside”, dedicata alla chirurgia estetica, dove ha parlato apertamente del suo intervento di liposcultura e dei motivi che lo hanno spinto a compiere questa scelta.

L’intervento e la trasformazione di Federico Fashion Style

Durante l’intervista, l’hair stylist ha spiegato di essersi sottoposto a un intervento di addominoplastica, un’operazione che gli ha permesso di eliminare la pelle in eccesso e ridefinire l’addome.

“Io ho fatto un intervento di addominoplastica, io da piccolino ero cicciottello e dopo tante diete e sforzi ero così – e mostra la foto della sua pancia – e non mi piacevo, sono andato da un dottore e ora sono veramente contento. Ho fatto una lipo 4D, e ora ho una definizione che è la mia, non ci sono placche né niente e dopo quattro anni è ancora tutto perfetto”.

Un cambiamento che ha avuto un grande impatto sulla sua autostima. Come ha raccontato Federico, prima dell’operazione provava un forte disagio per il proprio corpo:

“Io non mi mettevo in costume”, ha confessato a Le Iene, sottolineando quanto la pancia fosse per lui un problema.

Oggi, invece, il parrucchiere dei vip si mostra fiero della sua trasformazione e non ha più difficoltà a condividere scatti in costume sui social, dove spesso mette in mostra il risultato del lavoro chirurgico.

Ecco la foto del prima e del dopo:

La riflessione di Federico sulla chirurgia estetica

Non è la prima volta che Federico parla pubblicamente del suo intervento. Già nel 2022 aveva raccontato sui social quanto fosse stata lunga la decisione di ricorrere alla chirurgia:

“Non vi nascondo che ci ho messo almeno 15 anni per decidere – perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessità (Nulla a contrario a chi si rifà dalla testa ai piedi) Ma questo è il mio punto di vista!”.

Aveva poi aggiunto: “Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer, ma realmente era un accumulo di pelle!”.