Si chiama Federica Aversano la nuova tronista di Uomini e Donne presentata oggi nel corso della prima registrazione della nuova stagione del dating show di Canale 5. Il programma condotto da Maria De Filippi sta tornando, e punta su uno dei volti già noti ai fan della trasmissione.

Federica Aversano è la nuova tronista: la presentazione

Chi è Federica Aversano? La nuova tronista di Uomini e Donne è l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Oggi è avvenuta la sua presentazione ufficiale nel corso della registrazione del programma in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Conosciamo meglio Federica.

Federica Aversano si definisce “una gran rompiscatole”. Di sé ha aggiunto:

Sono istinto puro, ma quando si tratta di metterci il cuore ho imparato a contare fino a 10.

Federica ha 28 anni e viene da Santa Maria Capua Vetere. E’ mamma di un bambino di 2 anni e mezzo ed è single da tre anni. La giovane ha un bel caratterino ma ammette di essere di base una buona: “Se sento lealtà do tutta me stessa”, ha aggiunto.

Nella vita ha dovuto fare i conti con il dolore: all’età di 8 anni ha perso il suo papà e questo le è sempre mancata quella sicurezza e quella protezione che oggi cerca in un uomo. Anche per questo nella vita ha sempre sognato una famiglia tutta sua anche se al momento non ci è ancora riuscita: “Oggi non voglio più sbagliare”, aggiunge, ma non ha intenzione di accontentarsi.

Quando è innamorata è un “vulcano, abbatto ogni corazza e mi sento fortissima”. Le piace l’uomo che è in grado di farla sorridere, “sveglio, simpatico, solare, ma non uno sbruffone”. Non cerca un padre per suo figlio ma un compagno “che non scappi al terzo caffè”. Non ama le smancerie ma sogna nel suo “per sempre”.

QUI PER VEDERE IL VIDEO DI PRESENTAZIONE