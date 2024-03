Famoso volto TV dice “no” al Grande Fratello: “Ho un lavoro dignitoso”

Famoso volto TV dice “no” al GF: “Ho un lavoro dignitoso, diventerei matto in Casa”

Giorgio Mastrota dice “no” al Grande Fratello e svela perché, dopo numerosi contatti, ha deciso di rifiutare anche l’Isola dei Famosi in partenza dopo il termine del reality di Signorini.

Senza alcuna spocchia, ammetto che ho detto “no” ad alcuni reality: ho un lavoro dignitoso, non ho bisogno di chiudermi due mesi in una casa o andare su un’isola. Diventerei matto. Ovvio, non mi hanno mai proposto di condurre l’Eredità. Li ci penserei. Comunque spero di poter continuare a dire “no”.

Intervistato da Libero, il re delle televendite ha parlato del Grande Fratello ma ha anche svelato il suo punto di vista sulla crisi di Fedez e Chiara Ferragni per via di Casa Mastrota, in onda su Food Network, canale 33, da ogni lunedì alle 21:

Casa Mastrota è una specie di Ferragnez o Kardashian con tutta la famiglia unita? No, no. Sia chiaro. Siamo tutti insieme nella sigla, i bambini appaiono qualche istante, ma come tutti sanno non li mostro mai, li ho sempre tenuti lontano anche dai social, non ho mai fatto foto con loro. Diciamo che il programma è un work in progress.