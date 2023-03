Chi è il preferito del GF Vip 7 ad un passo dalla semifinale che andrà in scena nella prima serata di oggi, lunedì 27 marzo? Mancano appena due puntate alla fine di questa settima edizione del reality, e mentre cresce l’attesa in occasione dei finalisti, come ogni settimana non possiamo non dare uno sguardo ai consueti sondaggi sul preferito del GF Vip.

Preferito Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Con l’uscita di scena di Antonella Fiordelisi, il quesito sul preferito del GF Vip è stato completamente stravolto. Ad imporsi nei principali sondaggi online sono stati due nomi: Oriana, la prima Vippona dell’edizione decretata finalista e Nikita, che attende di sapere questa sera quale sarà il suo destino.

Nel frattempo, come è cambiato il parere degli spettatori appassionati del reality dopo una settimana? Il sondaggio sul preferito del GF Vip ospitato da Reality House riferisce i seguenti risultati: al primo posto troviamo Oriana con il 54% delle preferenze, seguita da Nikita a netta distanza (28%) e da Giaele (6%).

Differente invece l’ideale classifica stilata da Grande Fratello Forum, che vede in cima al preferito la Pelizon e solo alle sue spalle Oriana. E’ Edoardo Tavassi che completa il podio.