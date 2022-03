Cosa è successo davvero tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli? Dopo l’eliminazione dell’ex ragazza di Non è la Rai, a quanto pare i due fidanzati non si sarebbero più visti né sentiti. Ne aveva parlato a Mattino 5 e Pomeriggio 5 lo stesso opinionista ma adesso è arrivato il momento del fatidico faccia a faccia avvenuto proprio nel corso della puntata del Grande Fratello Vip.

Il faccia a faccia tra Miriana e Biagio al GF Vip

Dopo un filmato riassuntivo della storia d’amore tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli nata proprio nella spiatissima Casa del GF Vip, la showgirl ha commentato, in modo stizzito:

…perchè lo farò fuori, perchè parleremo fuori, parleremo da soli, in realtà non è stato così. Cosa è successo? E’ successo qualcosa di strano in studio, sentivo una freddezza… Poi l’ho cercato… certo che l’ho cercato! Io ancora voglio parlare con lui da sola. Mi dispiace deludervi ma io ho ancora voglia di parlare con lui da sola e capire cosa sta succedendo. Certo, sono ferita ma vi dirò che purtroppo… non voglio dire niente perchè sono con me stessa e la mia famiglia, sto facendo dei ragionamenti e sto guardando tutto.

Biagio nel corso di Pomeriggio 5 aveva detto di essersi sentito usato da lei. Miriana ha commentato ancora:

Penso che se la sia raccontata da sola perché ho cercato un chiarimento e lo sto cercando ancora. Non è che non mi risponde. L’ho cercato dal momento in cui, come mi aveva detto la sera nel container, quando ci siamo promessi che non avremmo portato le telecamere dietro e lui l’ha fatto, mi ha detto ‘stai con la tua famiglia’. In questo momento non voglio parlare con lui, voglio parlare da sola con lui e ho una sola parola… vi prometto che lo farò, sono in un momento di riflessione e sono avvolta dall’amore della mia famiglia.

Miriana ha ammesso di aver visto delle cose che proprio non le sono piaciute, in riferimento agli interventi dell’uomo in tv. Alla domanda diretta se è innamorata o meno di Biagio, la replicato:

Provo dei sentimenti ma sono in una riflessione profonda perché sono confusa. Addirittura dice che l’ho sfruttato…

Biagio ha fatto il suo ingresso in studio ed ha fornito la sua versione:

Non mi hai cercato. Io ho notato un tuo atteggiamento che cambia. Sei stata fredda, io ti avrei voluto baciare davanti a tutti. Magicamente per il lavoro che faccio avevo chiesto di fare il collegamento da Roma perchè speravo di stare con la mia donna ma non è successo… se poi vedo su instagram che saluti le persone e a me non hai scritto un ‘ciao’. Il tuo numero l’ho avuto alla fine di Pomeriggio 5, un giorno e mezzo dopo.

La Trevisan ha quindi tuonato:

Stai mentendo ed è una cosa molto triste e da te non me l’aspettavo. La sera mi hai detto ‘vai, stai con tuo figlio e la mia famiglia e poi ci sentiamo’.

I due si sono seduti uno distante dall’altra, mentre Signorini ha concluso il faccia a faccia:

Ci sono delle incongruenze di fondo incredibili…