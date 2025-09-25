Fabio Colloricchio, perso il 90% della vista: cos’è successo

In questi giorni, Violeta Mangriñán – influencer e modella spagnola, nonché compagna di Fabio Colloricchio – ha condiviso con i suoi follower un dettaglio molto personale sulla salute dell’ex tronista di Uomini e Donne, diventato papà di due bambine insieme a lei.

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Violeta ha spiegato che Fabio ha subito un grave danno alla vista, arrivando a perdere quasi totalmente la capacità visiva da un occhio.

“Non so se lo sapete, ma ci vede solo da un occhio e nell’altro ha perso il 90% della vista. Il problema alla vista è iniziato quando era un adolescente. Si mise delle lenti a contatto azzurre (tipica sciocchezza adolescenziale) che gli causarono una ferita nell’occhio, un batterio è cresciuto e gli ha corroso parte della cornea.”

Una vicenda risalente agli anni della giovinezza, quando, per motivi estetici, Fabio decise di indossare delle lenti colorate che gli provocarono gravi conseguenze. L’infezione batterica generata da una lesione alla cornea ha infatti compromesso quasi del tutto la vista di uno dei due occhi.

Violeta ha aggiunto che, col tempo, anche l’altro occhio ha iniziato a mostrare qualche problema:

“Ha iniziato anche a vederci male dall’altro e deve mettere gli occhiali. Deve usarli per guardare la tv e guidare.”

Nonostante la serietà della situazione, l’influencer ha cercato di alleggerire il tono con una battuta affettuosa nei confronti del compagno:

“Mi dà la sensazione che mi debba riprendere continuamente!”

Il racconto ha colpito molto i fan, che non erano a conoscenza di questa difficoltà vissuta da Fabio. L’ex volto di Uomini e Donne, oggi felicemente impegnato nella vita privata e lontano dalla TV italiana, ha quindi affrontato e continua ad affrontare un problema che ha segnato la sua quotidianità, ma che non gli ha impedito di costruire una famiglia e una nuova vita accanto a Violeta.