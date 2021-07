“Mi deve mille euro!”, ex tronista di Uomini e Donne attacca Fabrizio Corona

Dopo l’attacco all’ex fidanzato Davide Lorusso, Jessica Antonini torna nuovamente alla carica ma si scaglia contro Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi apparentemente colpevole di non avergli dato dei soldi che le spetterebbero.

Ex tronista attacca Fabrizio Corona: “Mi deve mille euro!”

Mah, sto ancora aspettando che mi richiami, che mi restituisca i mille euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine per foto e video. Sarà che è un vizio in Lombardia sparire, boh chiameremo Chi l’ha visto.