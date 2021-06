Davide Lorusso, l’ex corteggiatore di Jessica Antonini, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità tra le pagine di Uomini e Donne Magazine. “In queste settimane non sto bene. Tutto quello che è successo mi fa male”, ha esordito il giovane dopo la fine della relazione con Jessica.

Davide Lorusso rompe il silenzio sulla storia con Jessica Antonini

Per Davide Lorusso non sono giorni sereni, questi, al punto da aver deciso di buttarsi a capofitto nel lavoro. E’ lui stesso a parlare della situazione che sta vivendo in una lunga intervista al settimanale del programma in cui ha conosciuto Jessica:

Non sono sereno e non sto ancora bene: mi dispiace che sia finita la mia storia con Jessica.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha svelato di aver parlato dei suoi dubbi in merito alla loro relazione già nell’ultimo weekend prima della rottura ed ha smentito di essere scappato dalla stazione:

Le avevo detto che avevo bisogno di prendermi dei giorni per riflettere sul nostro rapporto. Non mi sentivo più bene, avevo delle perplessità e volevo del tempo per ragionare. Non era mia intenzione abbandonarla ma solo stare un po’ per conto mio. La situazione poi è precipitata. Mi sento in colpa per quello che è accaduto nei giorni successivi: Jessica ha subito una grande perdita e io non ci sono stato per lei. Non sto vivendo bene questa situazione anche per questo.

Secondo il ragazzo dopo la fine della loro relazione non si sarebbero più sentiti. Lei avrebbe chiamato sua madre mentre avrebbe bloccato il suo numero ed alzato un muro di silenzio. Davide ammette che la sua intenzione non era lasciarla ma solo fare chiarezza dentro di sé. In merito ai dubbi nutriti verso la loro relazione ha proseguito:

Litigavamo spesso e alcuni lati del suo carattere faticavano ad andarmi giù […] Volevamo costruire una relazione basata sul dialogo ma non ci siamo mai riusciti del tutto.

Quindi ha smentito di averla presa in giro o tradita:

L’ho sempre trattata bene e non capisco perché lei debba buttare via quello che c’è stato tra noi senza riuscire a conservare il bello.

Davide ammette anche di avere dei rimpianti e si è preso tutte le responsabilità per la fine della loro relazione. Ad oggi ammette di non riuscire ad odiarla e di non riuscire a cancellare ciò che c’è stato tra loro.

Jessica, di contro, ha deciso di mettere un punto definitivo e lo ha fatto con una serie di Instagram Stories (il video in apertura).