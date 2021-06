“Davide è gay ma non lo sa”, Signoretti pubblica l’audio di Jessica sul suo ex dopo Uomini e Donne

Nei giorni scorsi aveva fatto scalpore la dichiarazione di Jessica Antonini sul suo ex, Davide Lorusso, sua scelta a Uomini e Donne. Tra i due le cose non sono andate come sperato per l’ex tronista e così, di punto in bianco, lui avrebbe deciso di mettere un punto alla loro storia. Secondo Jessica però, Davide avrebbe altri gusti, da qui la decisione di troncare.

“Davide è gay ma non lo sa”: l’audio di Jessica

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Nuovo, aveva lanciato la bomba con tanto di copertina con protagonista Jessica e la scritta: “Lui non lo sa, ma è gay”. Dichiarazione che aveva portato a parecchie critiche nei confronti dell’ex tronista la quale si era ritrovata a replicare tentando di fare chiarezza:

Si sa che i giornali devono fare sempre il titolo a effetto. E appena vista la copertina mi sono sbrigata a sentire chi di dovere. Non ho mai chiesto di scrivere così e soprattutto in copertina. Mi è stato risposto che dentro è tutto spiegato. Me lo auguro.

Tuttavia, nonostante Jessica avesse anche spiegato di aver parlato con Signoretti che l’avrebbe tranquillizzata, questa mattina il direttore del noto settimanale ha voluto mettere la parola fine alle chiacchiere intervenendo con un post Instagram e postando l’audio della loro conversazione:

Basta chiacchiere. Le affermazioni di Jessica Antonini sul suo ex, Davide Lorusso, sono a prova di smentita. Ecco un passaggio dell’intervista in edicola su NUOVO che chiarisce ogni dubbio.

Nell’audio in oggetto, Jessica dice chiaramente:

Secondo me Davide dentro di lui è gay ma non lo sa. Ma lo capirà adesso. Ho provato a rassicurarlo e dirgli che comunque vabbè, se così fosse io non ci vedrei niente di male perché praticamente tutti quelli che mi stanno intorno sono gay… Gli ho detto che questa cosa mi ha messo un attimo in difficoltà perché comunque io mi faccio 200 km…