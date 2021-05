Hanno da poco concluso la loro esperienza all’Isola dei Famosi che già pensano al prossimo reality a cui potrebbero partecipare. Un ex naufrago ha ammesso di aver fatto in passato il colloquio per il GF Vip, mentre un’altra ex concorrente della stessa edizione ha svelato di essere incuriosita dall’idea di poter entrare nella spiatissima Casa.

Ex naufraghi dell’Isola e GF Vip: tra colloqui e desideri

Il primo è Brando Giorgi, l’attore costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi a causa di un infortunio all’occhio che gli è costato anche una operazione chirurgica appena tornato in Italia. Intervistato da SuperGuidaTv ha svelato:

Ero stato preso in considerazione anche per le passate edizioni de L’Isola dei Famosi. Avevo fatto un colloquio per il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini ma non so se ero stato preso in considerazione. Non pensavo di partire per L’Isola dei Famosi perché era passato un mese e mezzo dal colloquio.

Nonostante l’incidente di percorso, gli piacerebbe tornare a rivivere una esperienza simile? L’ex naufrago ha risposto:

Devo capire se sono adatto. Nonostante un paio di bordate, all’Isola dei Famosi sono stato benissimo. È stata una pausa che mi sono regalato e mi è servita per chiarire tante cose della mia vita. Sono stato felice di aver fatto questa esperienza e mi sarebbe piaciuto rimanere per più tempo.

Non è però il solo a cullare l’idea di prender parte ad un altro reality. Anche Drusilla Gucci, intervistata dal medesimo portale dopo la fine della sua esperienza in Honduras ha svelato se le piacerebbe prendere parte al GF Vip: