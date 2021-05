Drusilla Gucci e quella “mini” cotta all’Isola: ecco per quale naufrago

Drusilla Gucci ospite in collegamento con Tommaso Zorzi durante il suo programma web del mercoledì sera, ha svelato di avere avuto una “mezza” cotta per il buon Awed quando si trovavano entrambi sull’Isola dei Famosi.

Io una mini infatuazione per Awed? – riportano i colleghi di Novella 2000 – Diciamo che trovavo la sua dialettica interessante poi però non si è applicato. È un broccolone ed è andato dietro a tutte. Figurati, per carità! Sì, ma il problema che va dietro a tutte. Non fa come il predatore che si focalizza solo su una preda, ma va dietro a tutte.

Infatti poi alla fine resta senza mangiare. Ho visto che c’è stato un bacio tra lui e Emanuela, forse ha capito che, appunto, deve concretizzare oltre che restare nella sua teoria e cantare canzoni.