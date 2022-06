Ieri sera, nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha avuto modo di presentare le guest star che “disturberanno” i naufraghi dal prossimo lunedì. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Vera Gemma.

Le ex concorrenti dell’Isola hanno accettato di tornare sul “luogo del delitto” per mettere del pepe alla bella edizione di questo anno che si avvicina verso le battute finali.

E se il web ha accolto di buon grado l’arrivo di Soleil, l’ex naufraga Daniela Martani ha scritto un tweet al “veleno”:



Non solo Daniela Martani ha avuto modo di parlare di Soleil.

Alex Belli, intervistato durante l’Isola Party con Delia Duran, ha commentato la decisione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip di intraprendere questa nuova avventura in Honduras:

No Sole, non ci manchi assolutamente. Poi sai cosa c’è? Che tu sei assolutamente un’incoerente e pazza. Anzi, ti do una news flash chicca… Dei tuoi click non me ne frega niente. In verità questo screzio è una schiocchezza. A me piace, io sono il re dei dissing. In verità qua non c’è alcun dissing ma solo verità pura.

Io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, di qua e di là..’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo svegliati!

Allora tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa ma in senso lato perché poi le voglio bene.