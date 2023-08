Pier Silvio Berlusconi ha fatto chiaramente intendere di avere in mente una nuova linea per Mediaset. Lo avevamo già intuito sul finale del passato GF Vip, ipotesi poi confermata dal diretto interessato che ha bandito il trash eccessivo dalla sua rete.

Alla luce della rinnovata Mediaset, tanti volti noti hanno espresso il proprio pensiero sulla decisione di Pier Silvio e tra i tanti c’è anche l’ex volto del GF Vip e prima ancora di Pechino Express, Patrizia Rossetti. Le sue parole, riprese dai colleghi di Biccy, sono ospitate sul settimanale Mio. In merito al suo presunto ritorno in tv ha spiegato:

L’ex Vippona avrebbe pensato proprio a tutto, tanto da presentare il suo ipotetico programma che non avrebbe nulla a che fare con il trash:

Si tratta di un format con una conduzione a tre: io, Emanuela Folliero e una terza persona che non vorrei ancora svelare. Si tratta di un progetto per annientare la diversità, un piccolo talk show con un’intervista a tutto tondo con finale a sorpresa leggermente h0t, ma in maniera garbata. Sarebbe più un format da seconda serata e visto che io quella fascia non l’ho mai fatta sarebbe per me l’occasione giusta per sperimentarmi in una nuova sfida.