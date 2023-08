Ex concorrente del GF Vip col marito pizzicati dal Tg1 (che non li riconosce): il video diventa virale

Carlotta Dell’Isola ed il marito Nello Sorrentino pizzicati dalle telecamere del Tg1. L’ex concorrente del GF Vip ed il ragazzo con il quale aveva partecipato a Temptation Island, sono stati intervistati dal più importante telegiornale della tv pubblica, ma non per via dei loro talenti. A dirla tutta, neanche sarebbero stati riconosciuti.

“Veniamo da Rimini, siamo stati fuori per il weekend”, dice Carlotta Dell’Isola ai microfoni del Tg1, il cui video è diventato inevitabilmente virale su Twitter. La coppia è stata fermata mentre era in auto, durante la realizzazione di un servizio sul traffico legato al controesodo estivo.

Una sosta casuale nella quale è stato chiesto loro da dove venissero ed in cui compare Nello alla guida e la moglie ed ex concorrente del GF Vip al suo fianco. Proprio nel corso della sua esperienza nella spiatissima Casa di Cinecittà la ragazza aveva ricevuto una romantica sorpresa da parte del fidanzato, che l’aveva chiesta in sposa.

Oggi sono marito e moglie – nonostante le recenti voci di una crisi, a quanto pare rientrata – e dopo il loro fine settimana a Rimini i due ex volti di Temptation Island sono tornati ad essere virali sui social per via dell’intervista lampo al Tg1.