Patrizia Pellegrino ospite di Radio Radio, ha commentato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, evidenziando alcuni aspetti della sua esperienza chiacchierando con Giada Di Miceli durante “Non succederà più.

Spazio anche per le coppie con un occhio di riguardo nei confronti di Lulù e Manuel (specie dopo il riavvicinamento).

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato delle coppie che si sono formate in Casa, a cominciare da Alex Belli e Soleil Sorge che hanno “monopolizzato” circa metà trasmissione:

Io so che lei ha un compagno fuori, ma se stai sempre attaccato chiaramente evolve in qualcosa di più. Soleil non è una persona negativa, è molto intelligente. È una persona fascinosa. A volte ha atteggiamenti negativi e esagerati che al Grande Fratello piacciono. A volte ci giocano anche sopra. Lei ci è rimasta male, per me la sua sofferenza era vera.

La loro dinamica, finta o vera, ha avuto successo. Se fosse stato amore lui avrebbe lasciato la moglie. Non l’ha fatto perché non ha mai pensato di farlo. Voleva fare show di questo tipo.

Tra Soleil e Alex era una storia forzata dalla trasmissione. Era divertente giocare con i sentimenti, e sicuramente hanno ampliato l’attrazione tra loro, perché l’attrazione c’era. Se uno sta sempre vicino è chiaro che evolve. Ma da lì a parlare d’amore… sicuramente costruito per far diventare la trasmissione incentrata su di loro e sono riusciti nel loro intento.

La ex del GF Vip ha espresso il suo punto di vista pure su Sophie e Gianmaria ed ha parlato anche di Lulù e Manuel:

Ogni giorno è come una settimana. Per il momento c’è solo attrazione fisica secondo me, lui è attratto dalle coccole. Ma io sono molto pratica, non ci metterei la firma su questo amore. Lulù ha bisogno d’amore è una ragazza buona e dolcissima. Manuel per me dovrebbe vincere.

Penso che tra Lulù e Manuel ci siano stati forti litigi, lui sembrava determinato a chiudere. Poi entra in gioco altro, la carica erotica, lei è una bellissima ragazza, è sempre mezza nuda mentre fa la doccia. È normalità anche questo. Quando vivi in quella bolla vivi tutto in maniera accelerata.

Patrizia Pellegrino oltre a Manuel vorrebbe in finale anche Jessica e conclude con un’osservazione su Katia Ricciarelli:

Non potrebbe vincere Katia Ricciarelli. Sarebbe una delusione per me. Non merita di vincere lei. Per me lei non ha dato il meglio di sé, ogni tanto delude. Potrebbe essere la mamma di tutti, anche se non ha figli, ma maternità viene dal cuore. È troppo dura. Un carattere e modo di fare esageratamente ostile nei confronti delle donne. Non capisco il perché.

Era molto ostile anche con me e non capisco. Ci siamo chiarite e lei mi ha detto che voleva vedermi all’uscita. È normale anche che non possa piacere a tutti, ma ti giuro che con lei io sono stata super deliziosa. E super riconoscente per ciò che lei ci insegnava.