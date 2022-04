Tre ex del GF Vip a La Pupa e il Secchione Show: arriva anche Luca Onestini

Nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show, nella prima serata di oggi, martedì 18 aprile 2022. Durante il sesto appuntamento di oggi Barbara d’Urso ospiterà diversi volti del GF Vip che avranno dei ruoli fondamentali ai fini dello show.

Tre ex del GF Vip stasera a La Pupa e il Secchione Show

Secondo le anticipazioni, approda a La Pupa e il Secchione Show la vincitrice della prima edizione del GF Vip, Alessia Macari. Quest’ultima avrà un ruolo fondamentale ai fini del programma dal momento che che si aggiudicherà la prova ‘sexy’. Il suo voto andrà ad unirsi a quello della giuria del programma.

In studio arriverà anche Luca Onestini, che farà una sorpresa al fratello Gianmaria, che fa coppia con Mila Suarez.

Dopo quanto accaduto nella precedente puntata inoltre, torna anche Paola Caruso che chiederà scusa a conduttrice e pubblico dopo essersi resa protagonista di uno scontro molto acceso che le è costato la squalifica dallo show.

Altra ex gieffina pronta a tornare in studio: Guenda Goria. In occasione del primo anniversario di fidanzamento con Mirko Gancitano, avrà con il secchione un incontro speciale.