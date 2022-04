Paola Caruso interviene dopo la squalifica e la madre offende le pupe

Paola Caruso è stata squalificata dalla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show per avere aggredito (fisicamente) Mila Suarez mentre si trovava in Villa con gli altri concorrenti.

Di ritorno sui social network, Paola Caruso ha cercato di dare una giustificazione all’accaduto, svelando per quale motivo ha reagito in quella maniera:

L’aggressività nasce da un istinto naturale che tende all’autodifesa. Spesso è una risposta ai sentimenti di ingiustizia e disperazione. La violenza psicologica è un abuso emotivo che ha come componente un aspetto socio culturale. Mentre l’aggressività mira all’auto protezione, la violenza si concentra sul controllo dell’altro.

L’aggressività cui avete assistito ieri sera (e di cui comunque, ancora una volta mi scuso) nasce da un istinto di autodifesa che ho maturato in questi tre anni. Chi conosce la mia maternità sa bene di cosa parlo. Quella violenza verbale ingiustificata l’ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre e questo non lo consento a nessuno. In moltissimi mi avete scritto e compreso e di questo vi ringrazio.