Ex di Amici attacca Alessandra Celentano durante la puntata: la storia del “mimo” fa saltare i nervi

Nel pomeriggio di oggi 8 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Amici 23, durante la quale non sono mancate le sfide, le esibizioni, ed ovviamente i giudizi da parte degli insegnanti. Tra le gare di ballo, ad esibirsi è stato anche il ballerino Elia, ma la sua prova non ha particolarmente colpito (positivamente) Alessandra Celentano, che gli ha rifilato una sonora critica.

Ex di Amici contro Alessandra Celentano

Dopo l’esibizione del concorrente di Amici 23, la Celentano ha voluto dire la sua, e non è stata particolarmente clemente con Elia:

Mi è sembrato un mimo dramma, una rappresentazione di mimo accompagnata da musica. Da quel punto di vista era abbastanza carino. I mimi sono bravissimi.

Una frecciatina bella e buona che evidentemente ha colpito un ex concorrente della Scuola di Maria De Filippi, Samuele Barbetta. Con una Storia su Instagram, il ballerino ha voluto prendere le difese di Elia attaccando Alessandra Celentano proprio sul tema del “mimo”:

La danza è 50% sport e 50% arte. Cercare di codificare quella parte artistica non è un’operazione matematica. Dare del mimo a un danzatore con una profonda consapevolezza artistica è come usare la matematica per capire un quadro di Van Gogh.

Il suo intervento è avvenuto esattamente mentre andava in onda la puntata. A giudicare l’esibizione è stata Virna Toppi, anche lei non molto convinta dalla performance di Elia, che al termine della gara si è classificato ultimo. Lo stesso Samuele ha condiviso la classifica finale.