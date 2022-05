Laura Pausini, ospite de La Matemática del Espejo su RTVE Play, ha svelato una clausola che farebbe parte del suo contratto dell’Eurovision Song Contest 2022, raccontando cosa non possono fare i conduttori.

Eurovision, Laura Pausini svela il “veto” che devono rispettare i conduttori

L’Italia è già pronta per partire con l’Eurovision Song Contest in attesa della finale che si terrà il 14 maggio. Laura Pausini presenterà l’evento insieme a Mika ed Alessandro Cattelan, anche se, come da lei stessa dichiarato, avrebbe voluto farlo con Raffaella Carrá.

Chiacchierando con Carlos del Amor, la cantante ha svelato se ha già il suo preferito e come si svolgerà l’evento:

Ho presentato uno spettacolo in Italia, ma l’Eurovision è qualcosa di molto diverso. Inoltre, è tutto in inglese e questa è una nuova sfida, anche se lo parlo… Voglio viverla come una nuova avventura. Dopo tanti anni a fare questo lavoro, conosco molto bene tutti i suoi aspetti, ma questo mondo dell’Eurovision, non lo so, è una nuova sfida e mi dà molte vibrazioni.

A questo punto Laura Pausini conosce perfettamente i temi di ciascuno dei concorrenti dell’Eurovision ma, a tal proposito, rivela una clausola: