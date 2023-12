Nella puntata di ieri di Uomini e Donne è giunto un nuovo corteggiatore per Ida Platano: Ernesto Russo: ma chi è? Si tratta di una vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi, anche se non tutti lo avranno riconosciuto, alla luce della sua incredibile trasformazione fisica.

Ernesto Russo ha 46 anni, è napoletano di origine ma vive da tempo a Sabaudia (Roma). Ha due figli: un ragazzo di 21 anni ed una ragazza di 16. Otto anni fa era già stato protagonista a Uomini e Donne, come ha spiegato lo stesso:

Sono stato a Uomini e Donne nel 2015, ma nel frattempo la mia vita è cambiata. Sono stato nel 2016 a Mosca, poi sono andato per tre anni a Londra, poi Miami, in Giamaica. Mi occupo di eventi, cene private.

Lo abbiamo visto nella fiction I Medici 2 del 2018 con Raoul Bova, Alessandro Mastronardi e Aurora Ruffino ed in merito a quell’esperienza aveva commentato qualche anno fa a IsaeChia.it:

Sono molto fortunato, io accetto piccoli ruoli solo se mi piacciono e se “calzano” su di me. Lo faccio per divertimento, non mi aspetto nulla. La mia professione resta la ristorazione. Ma mi lusinga essere scelto per fare parte del cast di fiction o altro.