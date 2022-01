Stefano De Martino è tornato nella seconda rete di Casa Rai con “Bar stella”. Il programma TV sta ottenendo un buon successo e, anche per questo motivo, l’ex fidanzata Emma Marrone si è voluta complimentare.

Emma Marrone commenta “Bar stella” di Stefano De Martino

“Proud”: ha scritto Emma pubblicando una Instagram Stories mentre guardava Bar stella. La speciale dedica della cantautrice salentina mostra un legame ancora forte con Stefano che negli anni si è trasformato in una bella amicizia.

Stefano De Martino in una recente intervista ha svelato di essere in buoni rapporti con Emma:

Siamo in buoni rapporti, davvero. Stranamente riesco a farmi perdonare tutto. Ci sono i fatti che dimostrano che sono stato una mer**. Però in qualche modo anche quando le ho fatto del male, non l’ho fatto con quell’intento.

Cos’è Bar stella

il “Bar Stella” si pone come un’oasi, un rifugio, un baluardo a difesa dall’inflazione dei superlativi. Per rispolverare una tipologia di rapporto umano che si va via via perdendo: quella della chiacchiera da bar, appunto, priva di aggressività, attenta e curiosa dei racconti altrui, caratterizzata da una leggerezza calviniana che non vuol dire superficialità. L’atmosfera è familiare e amichevole, popolare e calda come quella del vero “Bar Stella”: il bar di famiglia fondato cento anni fa dal bisnonno di Stefano De Martino e dove lui ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza.