Mare Fuori sbarca ad Amici 22: in che modo? Nel corso di giovedì 13 aprile si è registrata la nuova puntata del serale che vedremo in onda sabato 15 con tanto di ballottaggio finale ed ospiti che arricchiscono la scena.

Tra i protagonisti musicali della nuova puntata del serale di Amici 22 ci sarà spazio per Clara Soccini di Mare Fuori che riceverà il disco di platino per la canzone “Origami all’alba”.

Ecco qualche info in più sull’attrice e cantante direttamente dal sito di Radio Deejay:

Clara Soccini è arrivata alla ribalta grazie al personaggio di Giulia, aka Crazy J, in Mare fuori. In realtà era già conosciuta, soprattutto dalla Gen Z, sui social, dove ha riscosso un enorme successo durante la pandemia. Classe 1999, nata a Varese, della sua vita privata non si sa molto.

In un’intervista a Vanity Fair, Clara ha parlato dei suoi genitori, di come sia cresciuta principalmente con sua madre, insegnante d’inglese, mentre suo padre, commercianti nei mercati di antiquariato, è stato piuttosto assente nella sua vita.

Clara Soccini è molto riservata. Non ha mai rilasciato dichiarazioni, soprattutto sulla sua vita sentimentale, e quindi non si sa se la giovane attrice e cantante di Mare fuori sia fidanzata o single. Ha però raccontato di aver vissuto in passato una storia d’amore turbolenta, all’età di 16 anni.