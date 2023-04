Chi è uscito ad Amici 22 e cosa è accaduto nella registrazione del 13 aprile? Come ben sapete, sabato 15 aprile andrà in onda su Canale 5 la quinta puntata di cui sappiamo già ballottaggi e risvolti intediti. Tra le particolarità dell’appuntamento, anche un gesto mai accaduto prima da parte di Wax.

Nel corso della terza manche della quinta puntata del serale di Amici 22, così come riferiscono le anticipazioni di SuperGuidaTV, Wax ha fatto una dolce dedica a Maria De Filippi durante la seconda prova:

Maddalena balla Left Outside Alone vs Wax. Vince Wax che canta Chiedo scusa se parlo di Maria di Gaber, la dedica alla De Filippi con Maria stessa seduta a centro studio sul banco che Wax aveva al pomeridiano.

Wax ringrazia Maria e la sua versione del brano si intitola La mia canzone per Maria. Nel suo giudizio anche Giofré si unisce alle parole del cantante. Come era la scenografia? Wax cantava seduto al banchetto del pomeridiano, dietro sullo schermo c’erano le immagini dello studio del pomeridiano con tutti i banchi.