Edoardo Tavassi è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip con le idee chiare sui concorrenti già in Casa. Una volta fatto il suo ingresso, ha avuto modo anche di confrontarsi con Antonino, parlando di Jeremias Rodriguez (fratello di Belen, ex cognato di Spinalbese ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi).

Edoardo Tavassi e Antonino parlano di Jeremias Rodriguez

Antonino, che ben conosce i Rodriguez, chiacchierando con Edoardo ha aggiunto: “Non vedo l’ora di parlare con te”, pronta la replica del fratello di Guendalina che, come ben sapete, con Jeremias e Gustavo Rodriguez non ha di certo avuto una bella esperienza:

Ah certo, io e te ci dobbiamo dire un sacco di cose. Tu ne saprai sicuramente più di me, ma io ho un punto di vista, che addirittura era stato condiviso con tutti gli altri. Cioè, non è che è un punto di vista mio, era condiviso da tutti. È partito da me, poi è stato condiviso da tutti. 38 anni di vita, mai conosciuto…mai. È proprio difficile che io vada a litigare con qualcuno. Mi devi proprio sconvolgere. Mi sconvolse. Uno più dell’altro.