La presenza di Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip è stata accompagnata da una forte aspettativa. In realtà poi le cose non sarebbero andate come in tanti si aspettavano ed infatti, messa al televoto flash, il pubblico da casa ha deciso di farla uscire con il 90% dei voti. Ma cosa non è piaciuto di lei?

Elenoire Ferruzzi, le critiche di Edoardo Tavassi

Di quello che pensa il 90% del pubblico da casa non possiamo saperlo per certo, ma Edoardo Tavassi, new entry nella Casa del GF Vip, ha dato la sua versione più che condivisibile rispetto a quello che proprio non avrebbe gradito della Vippona.

Nei confronti di Elenoire Ferruzzi ci sono state soprattutto critiche per il suo modo di essere particolarmente vittimista. In poche ore, il fratello di Guendalina Tavassi è riuscito a portare nella Casa una ventata d’aria fresca come non si era ancora vista in questa edizione. Ecco le parole del Vippone sulla Ferruzzi:

Siccome non è la prima, ma la seconda volta che succede, vuol dire che te c’hai una cosa. E poi non mi piaceva, e questa è una mia opinione, il fatto che strumentalizzasse questa cosa e sto vittimismo del ‘a me non mi prende nessuno perché io sono così’. A me non piace.