Elenoire Ferruzzi crede che Edoardo Donnamaria sia bisessuale. Dopo il coming out di Ginevra Lamborghini, si palesa la possibilità che anche l’assistente di Forum possa strizzare l’occhio alla comunità LGBTQ+.

In merito non ci sono dei video ma, secondo gli affidabili amic* di Twitter, l’argomento è stato affrontato proprio da Elenoire nella Casa del Grande Fratello Vip.

Classe 1992 Edoardo Donnamaria è laureato in Giurisprudenza ed è uno speaker radiofonico e assistente di Forum.

Attualmente è single, ma tra i suoi flirt più chiacchierati c’è quello con Micol Incorvaia, sorella di Clizia.

Molto attivo sui social, su Instagram vanta quasi 36mila follower. Ha fatto parlare molto di sé anche per una scherzosa polemica con il vincitore della quinta edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi.

A me piaceva e mi sono lasciata andare, lei invece non se la viveva bene. Questa cosa le smuoveva dei disagi. Anche quando ci vedevamo e partivano dei gran limoni e delle gran palpate, quando poi c’era il momento di concludere no.

Alla fine c’è arrivata dopo un po’ ed è stato molto bello, però credo che abbia mantenuto un po’ di riserbo. Forse sensi di colpa. Non ero innamorata di lei, ma avevamo molta sintonia mentale, avevamo molta chimica e intesa.

Ma poi ho capito che lei aveva troppi problemi e ho preferito staccare per non renderla tossica. Sapevo che sarebbe andata a schifio. Non ci sentiamo più, ma se ci vediamo ora è tranquilla.