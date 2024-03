Doppia eliminazione e terzo finalista Grande Fratello: la puntata del 18 marzo sarà esplosiva, gli spoiler

Iniziano a circolare i primi spoiler sulla nuova puntata del Grande Fratello in programma questa sera, lunedì 18 marzo, su Canale 5. Si tratta di uno degli ultimi appuntamenti in attesa della finalissima che andrà in scena il prossimo 25 marzo, durante la quale scopriremo il vincitore di questa lunga edizione.

Due eliminati e terzo finalista: la puntata del Grande Fratello del 18 marzo

Nella Casa del Grande Fratello ci sono ancora molti concorrenti in gara e appena due finaliste: Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Ecco perché da stasera prenderà il via un appuntamento scoppiettante, durante il quale ci sarà più di un eliminato e soprattutto un nuovo inquilino che finirà dritto in finale.

Ad anticiparlo, in attesa dei dettagli ufficiali, è stato il sito TvBlog.it che ha svelato alcuni spoiler sulla terzultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena ed emozioni. Ecco cosa si legge:

Sono previste infatti ben due eliminazioni. Due concorrenti del Grande fratello dovranno quindi lasciare, seduta stante, definitivamente la casa dalla porta rossa. Non solo, nel corso della puntata di stasera verrà scelto anche il terzo finalista che si giocherà, insieme a Beatrice Luzzi e Rosy Chin, la vittoria finale di questa edizione del popolare reality show di Canale 5 nella finalissima di lunedì prossimo, 25 marzo 2024.

Intanto sappiamo che dopo la fine di questa edizione il Grande Fratello si prenderà sei mesi di riposo, per poi tornare in autunno, sempre condotto da Alfonso Signorini ma con un nuovo cast ed una nuova location.